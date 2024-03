Xbox Series S è in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile, il migliore di sempre

La piccola console di casa Microsoft, Xbox Series S, scende ancora di prezzo su Amazon. Rispetto a quanto vi abbiamo segnalato qualche settimana fa, l'importo scende ulteriormente, in questo momento è in vendita a 218 euro, un super prezzo.

Xbox Series S in offerta ad un prezzo incredibile

Xbox Series S specifiche tecniche:

CPU AMD Zen 2 8 Core 3.6 GHz

GPU AMD RDNA 2 20 CUs 1.55 GHz

4 TFLOPS

Risoluzione Target 1440p 60fps (fino a 120fps)

Supporto DirectX Ray-Tracing

Memoria RAM 10GB GDDR6

Archiviazione: SSD NVME 512 GB (espandibile)

Xbox Series S è una console all-digital di ultima generazione dalle dimensioni ridotte (il 60% più piccola di Xbox Series X), adatta per essere utilizzata assieme al Game Pass di Microsoft. All'interno della confezione troveremo ovviamente la console Xbox Series S, un controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI ad alta velocità e un cavo di alimentazione.

Si tratta di un'ottima offerta se non siete possessori di una console Microsoft o di un PC abbastanza performante per far girare Starfield, con soli 218 euro a cui va aggiunto l'importo per abbonarsi al Game Pass di Microsoft, sarà possibile giocare a Starfield a pochi mesi dalla sua uscita.