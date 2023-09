Xbox Series S è in offerta su Amazon, un super prezzo anche per giocare a Starfield

La piccola console di casa Microsoft, Xbox Series S, scende ancora di prezzo su Amazon. Rispetto a quanto vi abbiamo segnalato qualche settimana fa, l'importo scende ulteriormente, in questo momento è in vendita a 261,99 euro, un super prezzo.

Clicca qui per acquistare Xbox Series S a 261,99 euro

Xbox Series S è una console all-digital di ultima generazione dalle dimensioni ridotte (il 60% più piccola di Xbox Series X), adatta per essere utilizzata assieme al Game Pass di Microsoft. All'interno della confezione troveremo ovviamente la console Xbox Series S, un controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI ad alta velocità e un cavo di alimentazione.

Si tratta di un'ottima offerta se non siete possessori di una console Microsoft o di un PC abbastanza performante per far girare Starfield, con soli 261,99 euro a cui va aggiunto l'importo per abbonarsi al Game Pass di Microsoft, sarà possibile giocare subito a Starfield, a pochi giorni dalla sua uscita.

