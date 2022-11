Xbox Series S in offerta, FIFA 23 e tutti gli sconti Euronics Black Friday 2022

E' iniziato il gran finale del Black Friday da Euronics con tante offerte su console, videogiochi e accessori, valide online e nei negozi fino ad esaurimento scorte e in ogni caso fino al 28 novembre, giorno del Cyber Monday.

Iniziamo segnalando Xbox Series S a 249 euro, Pokemon Scarlatto e Violetto a 59.99 euro l'uno oppure i controller DualSense per PS5 a 49.99 euro, varie colorazioni disponibili. Il pacchetto DualSense con FIFA 23 e contenuti FUT costa 99.99 euro, sicuramente una valida idea regalo per le imminenti festività natalizie.

FIFA 23 per PS4 costa 49.99 euro mentre la Legacy Edition per Nintendo Switch è in offerta a 34,99 euro. Taglio di prezzo anche per F1 22 a 39.99 euro mentre The Last of Us 2 costa 9.99 euro e ancora sconti su Far Cry 6, Just Dance 2023, Watch Dogs Legion, Nintendo Switch Sports, NBA 2K23, The Quarry, Mario Strikers per Nintendo Switch, Ghost of Tsushima Director's Cut e Cyberpunk 2077.

Segnaliamo anche Gotham Knights a 49.99 euro, Returnal per PS5 a 39.99 euro, Gran Turismo 7 a 49.99 euro e LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker a 29,99 euro. Trovate tutte le offerte sul sito di Euronics, valide per tutto il periodo del Black Friday fino al 28 novembre compreso.