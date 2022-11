Xbox Series S: in offerta all'incredibile prezzo di 229,90 con il Black Friday

La piccola console all digital di casa Microsoft, Xbox Series S, scende ancora di prezzo su eBay. Ora è acquistabile a soli 229,90 euro con spedizione gratuita da un venditore super affidabile con migliaia di feedback positivi, un prezzo a dir poco incredibile.

Xbox Series S è una console all-digital di ultima generazione dalle dimensioni ridotte (il 60% più piccola di Xbox Series X), adatta per essere utilizzata assieme al Game Pass di Microsoft. All'interno della confezione troveremo ovviamente la console Xbox Series S, un controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI ad alta velocità e un cavo di alimentazione

Xbox Series S caratteristiche tecniche della console:

CPU AMD Zen 2 8 Core 3.6 GHz

GPU AMD RDNA 2 20 CUs 1.55 GHz

4 TFLOPS

Risoluzione Target 1440p 60fps (fino a 120fps)

Supporto DirectX Ray-Tracing

Memoria RAM 10GB GDDR6

Archiviazione: SSD NVME 512 GB (espandibile)

