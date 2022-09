Xbox Series S in offerta da Mediaworld: sconti per console e diversi bundle

Siete alla ricerca di una Xbox Series S ma ancora non avete avuto modo di metterci le mani sopra? Mediaworld ha esattamente ciò che fa per voi, offrendoti la console only-digital di Microsoft ad un prezzo scontato del 10% rispetto al regolare prezzi di listino.

Attraverso il sito ufficiale Mediaworld è possibile acquistare Xbox Series S a 268.02 euro, con uno sconto totale del 10,65% rispetto ai consueti 299.99 euro. Oltre a poterla ritirare in negozio con la possibilità di selezionare il punto vendita più vicino, c'è anche l'opzione per la consegna al proprio domicilio in un periodo compreso tra il 14 ed il 16 settembre per 12,99 euro in più. In aggiunta, se lo desiderate, sono disponibili anche due diversi tipi di protezione: un anno per guasto a 49,99 euro, e un anno per guasto più un anno per danni a 69,99 euro.

Mediaworld propone anche un paio di vantaggiosi bundle che vi consentono di risparmiare anche sugli accessori: assieme alla console (268.02 euro) potete aggiungere un secondo controller wireless (55.99 euro tramite sconto del 6,66%), un chat headset (19,99 euro tramite sconto del 13.04%), oppure una base di ricarica powerA (28.99 euro tramite sconto del 16,93%).

Le opzioni a disposizione sono diverse e non obbligatorie, se il vostro interesse è solo prendere la console. Buon acquisto!