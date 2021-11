Xbox Series S in offerta e prezzo speciale da Gamelife per il Black Friday

Voglia di next-gen ma il budget è limitato? Allora vi consigliamo di prendere in seria considerazione l'acquisto di Xobx Series S, la più piccolina delle due console di nuova generazione di casa Microsoft.

Si da il caso che questa console sia una delle mattatrici indiscusse di questo periodo di sconti. In occasione del Black Friday, la giornata di offerta più pazza dell'anno, Xbox Series S può essere acquistata a soli 279 euro da Gamelife, con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino di 299 euro. Potete approfittare dell'offerta dirigendovi in uno dei negozi della catena oppure dirigendovi sul sito ufficiale di Gamelife. Volendo, potete anche risparmiare ulteriormente (fino a 240 euro) approfittando della supervalutazione sulle vostre vecchie console usate.

L'offerta del volantino Spendimeno di Gamelife sarà attiva fino al 30 novembre. Xbox Series S offre una potenza di elaborazione quattro volte superiore a quella di una console Xbox One e supporta esperienze fino a 120 fps, il ray tracing, il Variable Rate Shading e l'Xbox Velocity Architecture. È indicata per il solo gaming in digitale, dal momento che non monta un lettore di dischi. Lo spazio di archiviazione integrato su SSD è pari a 512 GB.