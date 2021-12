Xbox Series S è in offerta a soli 269 euro per Natale da Gamelife

Con la carenza di scorte che ancora sta interessando PlayStation 5 e Xbox Series X, questo Natale la mossa più azzeccata potrebbe essere quella di portarsi a casa una bella Xbox Series S, che tra l'altro risulta anche essere proposta a prezzo scontato.

In occasione delle festività natalizie, Gamelife offre Xbox Series S al prezzo promozionale di 269 euro, con un cospicuo risparmio di 30 euro sul prezzo di listino fissato a 299 euro. Se interessati, potete approfittare dell'offerta dirigendovi a questo indirizzo. Si tratta di un'occasione imperdibile per tutti coloro che cercano prestazioni di nuova generazione senza spendere cifre troppo elevate.

Xbox Series S, per chi non lo sapesse, è una console all-digital (priva di un lettore di dischi) di piccole dimensioni, dotata di un'architettura next-gen a tutti gli effetti. Seppur inferiore a Xbox Series X (eroga 4 TFLOPS contro i 12,5 TFLOPS della sorella maggiore), offre una potenza di elaborazione quattro volte superiore a quella di una console Xbox One e supporta esperienze fino a 120fps, ray tracing e Variable Rate Shading. Monta inoltre un SSD da 512 GB pienamente compatibile con l'Xbox Velocity Architecture e il Quick Resume. Trovate maggiori dettagli sulla console nella nostra recensione di Xbox Series S.