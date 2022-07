Xbox Series S in offerta per il weekend: la consegna è veloce!

Dopo aver parlato degli sconti sui prodotti Dyson, continuiamo a riportare le migliori promozioni proposte quest'oggi dai principali marketplace online, soffermandoci anche su Xbox Series s.

La console, nello specifico, viene proposta da eShopping Srl su Ebay ad un prezzo molto conveniente:

Microsoft Xbox Series S Bianco 512 GB Wi-Fi TUTTO DIGITALE disk free: 259,90 Euro

Il venditore in questione ha il 99,6% di feedback positivi, con oltre 76mila feedback ricevuti da parte degli utenti. Nella scheda prodotto leggiamo anche che sono state vendute già 524 unità, ma la quantità disponibile è limitata.

La spedizione è gratuita e la consegna è garantita in due giorni, tra martedì 19 Luglio 2022 e mercoledì 20 Luglio 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. E' anche disponibile la consegna in uno dei punti di ritiro, da scegliere direttamente al momento del pagamento.

Come sistemi per il pagamento vengono accettati PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express.