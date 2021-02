Xbox Series S ostacolerà gli sviluppatori di giochi next-gen? Non secondo Fatshark

Xbox Series S continua a rappresentare un intricato argomento di discussione da parte di appassionati e sviluppatori dell'industria del gaming. Nel corso di una nuova intervista, anche Fatshark, studio attualmente al lavoro su Warhammer 40.000 Darktide, ha voluto esporre il proprio punto di vista sulla sorella minore di Series X.

Secondo alcuni, data la componentistica hardware meno performante rispetto alle altre console next-gen, Xbox Series S potrebbe andare a costituire un ostacolo per gli sviluppatori che nei prossimi mesi ed anni vorranno realizzare dei giochi tecnicamente di alto livello. Di questo avviso non è sicuramente Martin Wahlund, CEO di Fatshark, che ai microfoni di GamingBolt ha così dichiarato:

"Per quanto Xbox Series S sarà un'altra piattaforma con cui confrontarsi che richiederà un po' di tempo nei test e nel controllo della qualità, tanti sviluppatori si sono ormai abituati ad un ecosistema hardware molto più dinamico. Anche nel mondo console abbiamo avuto diversi modelli delle stesse piattaforme per molti anni. Siamo molto più in grado di adattarci al modo in cui Xbox Series S differisce da Xbox Series X (quantità di memoria e potenza della GPU, principalmente) rispetto, ad esempio, all'ampia varietà di PC in circolazione o alle differenze della precedente generazione di console. Meno memoria e potenza della GPU sono cose che la maggior parte degli sviluppatori di giochi può gestire dinamicamente scalando le risoluzioni e gli effetti grafici, mentre è molto più difficile adattarsi a soluzioni di archiviazione o prestazioni della CPU tanto differenti. Tutto sommato, non pensiamo assolutamente che Xbox Series S limiterà in modo significativo il progresso dello sviluppo dei videogiochi nel suo complesso".

Le dichiarazioni di Wahlund fanno eco a quelle del Team Meat, autori di Super Meat Boy Forever, secondo cui Xbox Series S è una macchina fantastica per sviluppare, che invecchierà di pari passo con Series X e PlayStation 5.



Il prossimo titolo di Fatshark, Warhammer 40.000 Darktide arriverà nel corso di quest'anno su PC Windows ed in esclusiva console su Xbox Series X|S: gli sviluppatori svedesi hanno spiegato il motivo per cui hanno scelto Microsoft e non Sony.