Xbox Series S, perché preferire il digitale? Ce lo spiega Microsoft con un video

Da alcuni anni a questa parte il mercato digitale ha assunto un'importanza sempre più crescente all'interno dell'industria videoludica. Buona parte dell'utenza preferisce ormai acquistare i propri titoli direttamente dal divano di casa, senza doversi scomodare per recarsi in un negozio fisico.

I vantaggi che provengono dall'acquisto dei giochi in formato scaricabile sono stati trattati da Microsoft all'interno di un nuovo video intitolato "Why Digital Games?", a cui potete dare uno sguardo in apertura. Il filmato è pensato per promuovere la vendita di Xbox Series S, console che al pari di PlayStation 5 Digital Edition, è priva di un lettore ottico e non è quindi compatibile con i dischi Blu-Ray.

Cody Bird, Principal Program Manager della divisione Xbox, ci spiega dunque i motivi per cui potremmo decidere di optare per Series S e i giochi digitali, a partire dalla comodità di avere tutta la propria libreria in un unico posto, passando per l'immediatezza dell'Xbox Store e delle sue frequenti promozioni, o ancora la possibilità di acquistare titoli indie disponibili solo in formato digitale e recuperare giochi retrocompatibili che sarebbe difficile andare a pescare altrove in versione fisica. Viene inoltre sottolineato come, in questo modo, si possa pienamente sfruttare la funzione del Quick Resume, che permette di mettere in pausa un titolo per passare velocemente ad un altro mettendo in stand-by la precedente applicazione, e che non risulta applicabile con i giochi in versione fisica.