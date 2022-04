Xbox Series S è la piattaforma portatile più potente con xScreen? Ottimi i primi pareri

Il progetto xScreen ha fatto sì che Xbox Series S divenisse un PC portatile. La console next-gen entry level di Microsoft è stata sfruttata come base da Upspec Gaming per realizzare quella che viene definita come la "piattaforma portatile da gaming più potente" sul mercato da parte dei responsabili di CNET.

Secondo le impressioni di CNET, xScreen è un progetto che ha centrato in pieno il suo obiettivo, consegnando ai giocatori una piattaforma in grando di competere alla grande con Nintendo Switch e Steam Deck.

Gli autori del progetto hardware hanno utilizzato uno schermo xScreen da 11,6 pollici con risoluzione di 1.920x1.080 pixel a 60 Hz (l'HDR non è supportato). Il pannello si collega direttamente al retro di Series S e preleva l'alimentazione dalla console stessa.

Upspec offre anche alcuni accessori tra cui la custodia xScreen da 60 dollari, uno stand da 25 dollari, e dei chiavistelli colorati venduti separatamente da quelli bianchi standard. Il monitor si collega allo slot di alimentazione e utilizza una porta USB, lasciando l'altra disponibile per il libero utilizzo. La porta ethernet, al contario, sarà inutilizzabile e sarà necessario appoggiarsi ad una connessione wireless per scaricare file o giocare online. Secondo CNET, xScreen pesa un totale di 3,8kg prendendo in considerazione console, schermo e controller (meno di una Xbox Series X). xScreen dispone anche di altoparlanti integrati, ed è possibile controllare il volume del gioco e la luminosità dello schermo utilizzando i pulsanti fisici.

Le performance con giochi come Elden Ring, Apex Legends e Tunic si sono rivelate soddisfacenti, tuttavia a preoccupare sono le dimensioni dello schermo, che a volte rendono difficoltosa la visione chiara delle scene di gioco e la lettura dei sottotitoli. Un altro dettaglio a cui prestare attenzione è la quantità di calore che fuoriesce dallo sfiato superiore di Serie S. Quando la console è accesa, e anche per un po' di tempo dopo lo spegnimento, la console scarica molto calore dalla sua caratteristica griglia circolare. Il prodotto è acquistabile al prezzo di 249,99 dollari visitando il sito di Upspec Gaming.