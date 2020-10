Xbox Series S, la piccola console avvistata: confezioni in distribuzione

Manca ormai davvero pochissimo al debutto delle console di prossima generazione sul mercato videludico, con l'appuntamento con gli hardware Microsoft che si prospetta particolarmente imminente.

Xbox Series X e Xbox Series S debutteranno infatti entrambe il prossimo 10 novembre, pronte a presentare ai videogiocatori la visione next gen assemblata dal colosso di Redmond. Con l'avvicinarsi dell'appuntamento, sembra che il processo di distribuzione dei nuovi hardware sia ormai entrato nel vivo. A suggerirlo è l'ennesimo avvistamento delle confezioni delle console next gen, che coinvolge però questa volta Xbox Series X. Il packaging della console più piccola della storia Xbox si mostra in uno scatto rubato, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Il confronto con la confezione di Xbox Series X rende ancora una volta evidente la differenza tra i due hardware in termini di proporzioni.



Rispetto a Xbox Series X, Xbox Series S si qualifica come un'opzione di accesso alla next gen di tipo entry level, che offrirà alcune delle feature di nuova generazione della sorella maggiore, ma con una potenza bruta inferiore. In attesa di maggiori dettagli sulle performance di Xbox Series S, sulle pagine di Everyeye trovate un ampio coverage dedicato alla next gen Microsoft, con approfondimenti del nostro Francesco Fossetti in merito a caratteristiche di Xbox Series X e funzionamento della retrocompatibilità su Xbox Series X.