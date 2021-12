Xbox Series S al prezzo più basso di sempre: solo 269 euro per Natale

La piccola Xbox Series S sta riscuotendo un notevole successo in questi ultimi mesi e la nuova offerta di Natale, ne siamo certi, permetterà alla console di entrare nelle casi di un maggior numero di giocatori. Il motivo? Il prezzo davvero contenuto, il più basso di sempre dal lancio.

Xbox Series S costa 269.99 euro su Amazon in bundle con contenuti digitali per Rocket League e Fortnite, da GameStop il prezzo è pari a 269.98 euro per lo stesso bundle mentre da Mediaworld Xbox Series S costa 269 euro, stesso prezzo da Unieuro mentre Euronics presenta una promozione diversa ma non meno interessante: Xbox Series S con Forza Horizon 5 a 299.99 euro.

Non ci sono scuse dunque, se il vostro budget è ridotto Xbox Series S è una ottima scelta per Natale, una console economica che vi permetterà di entrare nel mondo della next-gen, seppur con qualche limitazione (pensiamo al mancato supporto 4K per i videogiochi) ma permettendovi in ogni caso di sfruttare tutte le potenzialità dell'ecosistema Xbox come lo Smart Delivery e Xbox Velocity Architecture.

Xbox Series S è la console ideale per scoprire il mondo di Xbox Game Pass e per giocar con i giochi gratis free to play come Fortnite, Rocket League, APEX Legends e Call of Duty Warzone Pacific.