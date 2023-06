Xbox Series S: il prezzo è dovuto alla concorrenza, dichiara il CFO Tim Stuart

Continua a fare molto scalpore il caso mediatico dell'affare Activision-Microsoft e lo scontro legale tra la casa di Redmond e la Federal Trade Commission: tra ciò che si è scoperto del desiderio di Xbox di comprare Bungie e Sega con una notizia emersa da un errore, la lunga serie di dibattimenti in tribunale ha rivelato molte informazioni.

Tra le tante, oltre quella sopracitata, ci si riferisce al fatto che Microsoft non abbia mai pensato di rendere Call of Duty un'esclusiva Xbox, così come si allude a quanto emerso sulla rilevanza della concorrenza della Grande N sull'hardware del marchio verde crociato: Nintendo Switch ha avuto un impatto sul prezzo di Series S. La notizia è emersa nel corso dell'interrogatorio tenuto dalla difesa, la quale ha interrogato il CFO Tim Stuart.

Il Chief Financial Officer della divisione gaming di Microsoft ha dichiarato che la console ibrida ha sortito un effetto di non poco conto nella politica prezzi della compagnia: "Sì, a quel prezzo, quando si considera di giocare a FIFA o a Minecraft o a qualsiasi gioco su tutte le piattaforme, bisogna assicurarsi che il proprio prezzo sia in relazione alla concorrenza sul mercato". Tale affermazione non lascia spazio a nessuna interpretazione: Microsoft considera Nintendo un diretto competitor aziendale, a differenza di quanto dichiarato dall'ente regolatore americano e dalla stessa Sony negli ultimi giorni.