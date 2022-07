Xbox Series S: il prezzo scende a 239,99 euro con le offerte del Prime Day

Sono iniziate oggi le offerte di Amazon Prime Day e con l'occasione vi segnaliamo che Xbox Series S è in offerta ad un importo a dir poco speciale, solamente 239,99 euro invece di un prezzo di listino di 299,99 euro, si tratta del più basso di sempre.

Xbox Series S in promozione oggi è ricondizionata certificata da Microsoft, è stata sottoposta ad un rigoroso processo di certificazione, testata per confermarne il corretto funzionamento e ispezionata per verificare la qualità dell'hardware e dell'estetica. Ricondizionata alle specifiche originali in termini di prestazioni elettriche. L'unità può contenere piccole imperfezioni estetiche.

Il pacchetto comprende: console Xbox Series S, un Controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI ad alta velocità, cavo di alimentazione e 2 batterie AA.

Clicca qui per acquistare Xbox Series S a soli 239,99 euro

Sfrutta al massimo ogni minuto di gioco con Quick Resume, tempi di caricamento fulminei e gioco fino a 120 FPS, il tutto alimentato dalla Xbox Velocity Architecture. Divertiti con i giochi digitali di quattro generazioni di Xbox, centinaia di titoli ottimizzati con una definizione e una giocabilità mai viste prima.

Se aggiungi Xbox Game Pass Ultimate (abbonamento venduto separatamente), otterrai l'accesso immediato a un catalogo di oltre 100 giochi di grande qualità, inclusi i nuovi titoli di Xbox Game Studios il giorno del lancio come Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Minecraft Dungeons.

