Xbox Series S: il prezzo scende ancora su Amazon, disponibile subito con spedizione rapida

Xbox Series S è in vendita su Amazon con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino: la console è in promozione a 279.22 euro invece di 299.99 euro, lo sconto è pari a 20.77 euro, non particolarmente corposo ma certamente interessante.

Potete comprare Xbox Series S su Amazon in offerta, il prodotto è venduto e spedito da Amazon dunque potrete usufruire non solo della consegna rapida (gratis con Amazon Prime) ma anche dei servizi aggiuntivi e della garanzia Amazon in caso di reso, con ritiro gratuito. L'articolo è nuovo e non ricondizionato, ordinandolo oggi (lunedì 27 settembre) riceverete Xbox Series S il 30 settembre, la console è dunque disponibile e pronta per essere spedita.

Nonostante non goda dell'hype della sorella maggiore, Xbox Series S è una alternativa economica per entrare nella next-gen di Microsoft, sopratutto se non avete a disposizione un pannello 4K e siete disposti a rinunciare a qualcosina per quanto riguarda le performance.

Questo è il prezzo più basso mai visto per Xbox Series S (escludendo i modelli ricondizionati) con poco meno di 280 euro è possibile portarsi a casa la piccola console di casa Microsoft, la soluzione ideale per sfruttare il Game Pass ad un prezzo particolarmente contenuto.