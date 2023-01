Xbox Series S: il prezzo scende ancora dopo le festività, ora in super offerta

La piccola console bianca di casa Microsoft, Xbox Series S, scende ancora di prezzo su eBay dopo le festività natalizie. Rispetto a quanto vi abbiamo segnalato qualche settimana fa, l'importo scende ulteriormente, in questo momento è in vendita a 239,90 euro, un super prezzo.

La spedizione è gratuita e si tratta del prezzo più basso in assoluto per acquistarla, un'ottima occasione videogiocare spendendo assolutamente poco per una console di nuova generazione. Il venditore ha più di 9000 feedback positivi, l'acquisto è assolutamente sicuro, soprattutto se l'acquisto è accompagnato dal pagamento con PayPal, che aggiunge un'ulteriore garanzia anche durante il trasporto.

Clicca qui per acquistare Xbox Series S a 239,90 euro



Xbox Series S specifiche tecniche:

CPU AMD Zen 2 8 Core 3.6 GHz

GPU AMD RDNA 2 20 CUs 1.55 GHz

4 TFLOPS

Risoluzione Target 1440p 60fps (fino a 120fps)

Supporto DirectX Ray-Tracing

Memoria RAM 10GB GDDR6

Archiviazione: SSD NVME 512 GB (espandibile)

Xbox Series S è una console all-digital di ultima generazione dalle dimensioni ridotte (il 60% più piccola di Xbox Series X), adatta per essere utilizzata assieme al Game Pass di Microsoft. All'interno della confezione troveremo ovviamente la console Xbox Series S, un controller Wireless per Xbox bianco, un cavo HDMI ad alta velocità e un cavo di alimentazione