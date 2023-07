Xbox Series S può essere 'un problema per gli sviluppatori', secondo gli autori di Trine 5

Nonostante sia in generale molto apprezzata dai giocatori, Xbox Series S è talvolta vista come un ostacolo da superare per alcuni sviluppatori per via della sua minore potenza hardware rispetto a Xbox Series X. A pensarla così e Frozenbyte, il team dietro Trine 5 A Clockwork Conspiracy.

Nel corso di un'intervista con il portale Gamingbolt, il marketing manager di Frozenbyte, Kai Tuovinen, si è soffermato sulla console only digital di Microsoft, mettendo in evidenza quanto può essere complicato lavorarci sopra per via delle sue limitazioni tecniche pur riconoscendo che per l'utenza può essere un buon acquista per via del suo prezzo più economico rispetto alle alternative.

"Un hardware più potente è sempre la scelta migliore dal punto di vista di uno sviluppatore", dice Tuovinen, che prosegue: "Credo che per i giochi graficamente molto più potenti la Series S può diventare un ostacolo da superare considerato che supportarla è obbligatorio. Ma dalla prospettiva di un giocatore credo comunque sia una buona opzione avere a disposizione una console più abbordabile".

Non è comunque la prima volta che Frozenbyte solleva le proprie perplessità sui prodotti targati Microsoft: in precedenza gli autori di Trine 5 avevano mosso alcune critiche ad Xbox Game Pass, sostenendo che causa una saturazione di contenuti pur considerandolo lo stesso un ottimo strumento per raggiungere un pubblico più vasto. In ogni caso Trine 5 A Clockwork Conspiracy esordirà subito al day one su Xbox Game Pass, ed ovviamente anche su Xbox Series S.