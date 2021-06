Xbox Series S: le promo sui bundle con 2° controller o Game Pass Ultimate da GameStopZing

Il più recente Volantone di GameStopZing include anche delle succose offerte indirizzate ai giocatori che vogliono entrare nella nuova generazione grazie alla console next-gen più economica disponibile sul mercato, la compatta Xbox Series S

Xbox Series S viene venduta al prezzo di listino di 299,98 euro, ma vi consigliamo di prendere in considerazione anche i due bundle proposti da GameStopZing. Grazie al primo, offerto al prezzo di 348,76 euro, potete portarvi a casa la console con un secondo controller Xbox di ultima generazione: in questo caso, viene applicato uno sconto del 20% sul controller. In alternativa, con 349,98 euro potete acquistare Xbox Series S con una sottoscrizione da tre mesi a Xbox Game Pass ultimate e una clip 8BITDO per smartphone, in questo modo potrete giocare sul vostro dispositivo mobile ai titoli del catalogo di Xbox Cloud Gaming, uno dei tanti vantaggi dell'abbonamento a Game Pass Ultimate.

Per maggiori dettagli sulle due offerte potete dirigervi prezzo il vostro punto vendita preferito oppure sul sito ufficiale di GameStopZing. Vi ricordiamo che avete tempo fino al 30 giugno 2021 per approfittarne!