Xbox Series S in promozione con il Sottocosto Unieuro: prezzo scontato per la console

Accanto alle offerte LEGO per lo Star Wars Day, gli appassionati di videogiochi in cerca di promozioni interessanti possono dare uno sguardo anche al nuovo Sottocosto di Unieuro.

La periodica iniziativa promozionale della catena di elettronica vede infatti tra i protagonisti anche Xbox Series S. La console di casa Microsoft pensata per il gioco in digitale è in sconto nel catalogo di Unieuro, per l'intera durata dell'iniziativa Sottocosto. In particolare, il prezzo di listino di Xbox Series S risulta ridotto del 16%, con un passaggio da 299 euro a 249 euro.



Con un risparmio di circa 50 euro sull'acquisto di Xbox Series S, l'offerta proposta dalla catena risulta decisamente interessante, anche in vista delle numerose aggiunte in arrivo per il catalogo di Xbox Game Pass. Oltre all'imminente debutto di Redfall, ad esempio, il servizio di abbonamento si appresta ad accogliere un atteso metroidvania. Ad accompagnare l'esordio di The Last Case of Benedict Fox su Xbox Game Pass, ci pensano anche altri titoli, tra picchiaduro e Pokémon-like da godersi in questo assaggio di primavera.

La promozione dedicata a Xbox Series S è accessibile sia presso lo store online di Unieuro sia nei punti vendita della nota catena di elettronica. L'iniziativa resterà attiva sino al prossimo 6 maggio 2023.