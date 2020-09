Xbox Series S, il Quick Resume in azione: da Star Wars Jedi Fallen Order a Minecraft

Ormai ufficiale, Xbox Series S rappresenterà un'alternativa più economica rispetto a Xbox Series X per fare ingresso nell'universo next-gen secondo Microsoft.

Pur con differenti specifiche tecniche rispetto alla sorella maggiore, l'hardware offrirà comunque le principali feature di prossima generazione ideate dagli ingegneri della casa di Redmond. Tra queste ultime troviamo anche il Quick Resume, utile funzione che consente al giocatore di mantenere molteplici titoli in sospeso in background, passando liberamente dall'uno all'altro. La console manterrà infatti attiva la sessione di gioco, che potrà essere ripresa in qualunque momento esattamente dal punto in cui era stata interrotta.

L'intero processo sarà reso possibile dal Quick Resume promette di essere molto rapido, anche su Xbox Series S. Potete averne un primo esempio grazie a un breve assaggio della funzionalità in azione sulla console next-gen: direttamente in calce a questa news trovate infatti un estratto video dedicato, che vede la funzionalità messa all'opera con Star Wars Jedi: Fallen Order. Il titolo Respawn viene più volte alternato ad altre produzioni, come Minecraft Dungeons o Skate. Cosa ve ne pare di questa caratteristica, pensate di sfruttarla durante le vostre sessioni di gioco?



In attesa del 10 novembre, data di uscita delle nuove console Microsoft, sulle pagine di Everyeye trovate un'analisi dedicata a Xbox Series S, a cura del nostro Alessandro Bruni.