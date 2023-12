Xbox Series S Starter Bundle è il regalo di Natale perfetto, con lo sconto di Microsoft

A stretto giro di posta dal taglio di prezzo natalizio per Xbox Series X, sui profili social di Microsoft Italia arriva anche la notizia dello sconto di fine anno che coinvolge Xbox Series S e il suo Starter Bundle.

Disponibile dal 31 ottobre scorso in Europa, lo Starter Bundle di Xbox Series S consente a tutti gli appassionati di videogiochi di acquistare la console Microsoft di ultima generazione (nella sua versione di lancio in colorazione bianca con 512GB di memoria) insieme a un codice per ottenere ben tre mesi di accesso 'gratuito' a Xbox Game Pass Ultimate e tutti i servizi associati al tier più elevato dell'abbonamento videoludico della casa di Redmond.

Il piatto forte dello Starter Bundle è perciò rappresentato proprio dai tre mesi di Game Pass Ultimate, e con essi dalla possibilità di fruire liberamente centinaia di videogiochi come Starfield, Forza Motorsport e Lies of P oltreché ad accedere al catalogo console di EA Play (che comprende da poco anche Far Cry 6 e Dead Space Remake), a tantissimi Vantaggi (come il pacchetto di contenuti di Riot Games per Game Pass), a PC Game Pass e alla possibilità di giocare in streaming su PC, console o sistemi mobile tramite Xbox Cloud Gaming.

In ragione della nuova promozione natalizia lanciata da Microsoft, per tutta la durata delle festività di fine anno lo Starter Bundle di Xbox Series S sarà acquistabile al prezzo di 249,99 euro direttamente sul portale di Microsoft Store o presso i rivenditori aderenti all'iniziativa. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondumento con 5 idee per un regalo a tema Xbox.