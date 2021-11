Xbox Series S regina del Black Friday 2021 in USA: battute PS5 e Series X

Sulla scorta delle ultime analisi di mercato condotte Adobe Digital Economy Index apprendiamo che Xbox Series S è risultata essere la console nextgen più venduta negli Stati Uniti durante il Black Friday 2021.

I risultati delle analisi svolte da ADEI collimano con i dati raccolti di recente da Ampere Analysis sulle vendite di Xbox Series S superiori a Series X: nella fruttuosa finestra commerciale del Black Friday 2021, la "console nextgen economica" di Microsoft ha quindi saputo ritagliarsi una fetta di mercato più ampia rispetto sia alla "sorella maggiore" Xbox Series X che a PlayStation 5.

Gli analisti che hanno condotto questa indagine sottolineano come il successo di Xbox Series S sia dovuto non solo al già citato "vantaggio" del prezzo, ma anche alla sua effettiva disponibilità sugli scaffali dei negozi e nei listini degli store digitali: diversamente dalle altre console nextgen, il modello S della nuova famiglia di piattaforme Microsoft richiede un numero inferiore di componenti elettronici e, per questo, risente solo marginalmente della crisi dei semiconduttori che sta rendendo introvabili Xbox Series X e PS5.

In attesa di conoscere nel dettaglio i risultati delle analisi condotte da ADEI per scoprire, ad esempio, il numero effettivo di console vendute e l'andamento commerciale di sistemi estremamente richiesti come Nintendo Switch OLED, vi rimandiamo a questo video che mostra Xbox Series S messa a nudo e l'eleganza del suo hardware modulare per presenta una sola vite.