Xbox Series S rende Microsoft più competitiva, ma PS5 in testa: l'analisi di Ampere

L'annuncio ufficiale di Xbox Series S ha positivamente sorpreso il pubblico, immettendo sulla scena una console next-gen proposta al prezzo di 299 euro: quale sarà l'impatto complessivo in termini di performance commerciale Microsoft?

Per cercare di rispondere a questa domanda, gli analisti di Ampere Analysis, società dedicata ad analisi di mercato, hanno aggiornato le proprie stime legate alle vendite di PlayStation 5 e Xbox Series X. Nel corso del mese di giugno, una prima previsione aveva posizionato PS5 in netto vantaggio su Xbox Series X, con una proiezione che vedeva nel 2024 circa 66 milioni di console Sony vendute, a fronte di 37 milioni di console Microsoft.

Ora, la compagnia ha aggiornato il quadro, inserendo nel conteggio anche la nuove Xbox Series S. Come potete verificare dai grafici disponibili in calce a questa news, il gap tra i due colossi si presenta come inferiore, con un interessante recupero da parte della casa di Redmond. Il nuovo grafico delinea, sempre nel 2024, circa 67 milioni di PS5 e circa 44 milioni di Xbox Series X e Series S. Al momento, tuttavia, è bene ricordare che anche questa analisi si qualifica inevitabilmente come provvisoria, mancando ancora l'effettivo prezzo di lancio di PlayStation 5.



Tra gli elementi di forza della strategia Microsoft, Ampere Analysis colloca la portata e la competitività di Xbox Game Pass, la possibilità di acquistare Xbox Series X/S con Xbox All Access e una proposta differenziata che va incontro a più tipologie di consumatore.