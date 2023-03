Xbox Series S con Resident Evil 4 Remake o Hogwarts Legacy in offerta a meno di 320 euro

Volete comprare una Xbox Series S e al tempo stesso risparmiare? In questo caso, GameStop ha la promozione giusta per voi, attiva ancora per pochissimi giorni fino alla fine di marzo online, salvo esaurimento delle scorte disponibili.

La nuova promo permette di acquistare Xbox Series S in versione Standard o Gilded Hunter Bundle (con contenuti digitali per Rocket League, Fortnite e Fall Guys Ultimate Knockout) con un gioco digitale a scelta tra Hogwarts Legacy e Resident Evil 4 Remake al prezzo complessivo di 319,99 euro.

Il bundle console + gioco costa 319.99 euro, la sola console viene venduta normalmente a 299.99 euro mentre Hogwarts Legacy ha un prezzo di listino di 74.99 euro, Resident Evil 4 Remake viene invece venduto a 69.99 euro, con questa offerta dunque è possibile risparmiare buona parte del prezzo del gioco scelto, che vi verrà a costare solamente 20 euro.

L'offerta è valida fino al 30 marzo 2023, potete comporre online il vostro bundle disponibile fino ad esaurimento scorte, sicuramente si tratta di una buona occasione se siete in cerca di una console Xbox Series S, che potrete acquistare in abbinamento con due dei giochi più venduti e acclamati del 2023, sicuramente un pacchetto da non rifiutare se volete risparmiare qualche soldino.