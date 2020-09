Xbox Series S e retrocompatibilità: prestazioni ben superiori a Xbox One X, rivela DF

Il collettivo di Digital Foundry ha ricevuto da Microsoft la conferma che Xbox Series S vanterà prestazioni in retrocompatibilità, ben superiori a Xbox One X.

Discutendo dell'argomento con Andrew Goossen dopo la conferma del mancato supporto ai giochi Xbox One X Enhanced su Series S, il System Architect della divisione Xbox della casa di Redmond ha riferito al team di DF che Xbox Series S sarà comunque in grado di sfruttare tutta la sua potenza computazionale per migliorare l'esperienza degli utenti che accederanno alla sua funzione di retrocompatibilità.

I due aspetti su cui la nuova architettura hardware e le moderne funzionalità software di Xbox Series S sapranno garantire prestazioni sensibilmente superiori a quelle di Xbox One X, secondo Goossen, saranno la risoluzione e il framerate. I giochi della prima Xbox e di Xbox 360, ad esempio, vanteranno una risoluzione fino a tre volte superiore rispetto all'edizione originaria, fino a raggiungere i 1440p della "risoluzione target" di Series S.

Anche i giochi Xbox One trarranno beneficio dalla nuova architettura di Series S, come precisa lo stesso System Architect di Microsoft spiegando che "abbiamo progettato Series S per offrire miglioramenti nei giochi Xbox One che non sono possibili su Xbox One X. Abbiamo semplificato il processo di aggiornamento degli attuali giochi Xbox One in modo tale che funzionino al doppio del framerate quando verranno riprodotti su Series S. [...] In termini di prestazioni, Series S supera quelle della CPU e della GPU di Xbox One di oltre il doppio, e questo rende abbastanza semplice raggiungere tali risultati. Infatti, la GPU di Xbox Series S riesce a eseguire i giochi Xbox One con prestazioni migliori rispetto a Xbox One X. Non è necessaria alcuna regolazione delle prestazioni o modalità speciale per eseguire questo genere di operazioni, spesso ci basta cambiare solo tre righe di codice a gioco e tutto funziona".

L'uscita di Xbox Series S è prevista per il 10 novembre al prezzo di 299 euro. Anche Xbox Series X arriverà sul mercato il 10 novembre, ma ad un prezzo di listino di 499 euro "giustificato" dalle prestazioni ben superiori che le consentiranno di far girare i giochi alla "risoluzione target" di 4K. Entrambe le console, però, vanteranno la medesima architettura, come ha recentemente spiegato Jason Ronald precisando che Xbox Series S non limiterà la grafica dei giochi destinati ad approdare anche su Series X.