Xbox Series S e il retrogaming: l'emulazione di PS2 si fa nextgen con XBSX2

Le potenzialità retrogaming di Xbox Series (e ovviamente Xbox Series X) vengono ulteriormente ampliate e 'rafforzate' dal lancio di XBSX2, un software che migliora sensibilmente l'emulazione dei videogiochi PS2 fruiti sulla famiglia di console Microsoft di ultima generazione.

A renderci partecipi delle ultime novità in tema di retrogaming su sistemi Xbox è Modern Vintage Gamer, youtuber specializzatosi nella realizzazione di filmati esplicativi, video tutorial e analisi su emulatori, retroconsole e argomenti analoghi.

Stando a quanto testimoniato dal noto creatore di contenuti, eseguendo l'ultima versione di PCSX2 sviluppata espressamente per sistemi della famiglia Xbox Series X/S è possibile ottenere prestazioni superiori (e non di poco) rispetto all'emulatore utilizzabile su Retroarch per giocare le vecchie glorie del Monolite Nero di casa Sony. L'unico prerequisito per poter installare e avviare XBSX2, come spesso avviene in questi casi, è quello di impostare Xbox Series X o Series S in Modalità Sviluppatore.

