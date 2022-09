Xbox Series S si rifà il look: ecco la console a tema House of Dragon

È un periodo felice per gli amanti delle serie fantasy, con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e House of Dragon ora disponibili per la visione in streaming. In occasione del recente lancio della serie spin-off di Game of Thrones prodotta da HBO, Microsoft ha ben pensato di realizzare un design a tema per Xbox Series S.

Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, il colosso di Redmond ha realizzato un accattivante design che richiama lo stile estetico de Il Trono di Spade e la sua serie spin-off House of Dragon, che come saprete è incentrata sulla casata dei Targaryen.

La notizia migliore è che la console verrà distribuita ai giocatori tramite un contest. Se siete interessati a mettere le mani su questa edizione speciale della console dovrete innanzitutto seguire Xbox su Twitter ed effettuare un retweet del post in questione con l'hastag #XboxWillReignSweepstakes. L'età minima richiesta per partecipare è di 18 anni, e dovete risiedere in un Paese dove è attivo Xbox Live. Per partecipare al contest avete tempo fino al 26 ottobre.

Se non l'aveste già fatto, vi invitiamo a consultare le nostre Recensioni di House of Dragon per approfondire nel dettaglio la nuova serie HBO basata su Le Cronace del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin.