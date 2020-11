Xbox Series S e rumorosità: la console nextgen economica è silenziosa? I nostri test

Dopo avervi illustrato i risultati dei nostri test sulla rumorosità di Xbox Series X, abbiamo condotto delle prove analoghe sulla "sorella minore" Xbox Series S utilizzando il medesimo fonometro. Quanto è silenziosa la nuova piattaforma casalinga di Microsoft? Scopriamolo insieme.

Prima di illustrarvi nel dettaglio i risultati dei nostri test, è bene specificare il metodo utilizzato per compiere queste prove. Le misurazioni sono state ottenute avvicinando il fonometro a circa un centimetro dalla scocca di Xbox Series S, in corrispondenza della griglia nera che copre la ventola del sistema di raffreddamento, ossia nel punto in cui la console produce più rumore.

Lo scopo di questi test, naturalmente, non è quello di misurare il rumore percepito ma quello emesso, poiché la rumorosità di una console all'interno di una stanza può essere influenzata da diversi fattori, quali la distanza dall'hardware, il luogo in cui viene posizionata la macchina e l'eventuale presenza di "ostacoli sonori" come la TV o altri apparecchi elettronici.

Fatta questa dovuta precisazione, passiamo adesso ai valori registrati con il fonometro. I nostri test hanno riguardato le tre "condizioni di operatività tipo" della console, ovvero nella navigazione della dashboard e nelle sessioni di gameplay più intense con i videogiochi. I titoli che abbiamo scelto per condurre queste prove sono DOOM Eternal e Gears 5, ciascuno in rappresentanza della rispettiva categoria di prodotti, ovvero i giochi last-gen retrocompatibili e i giochi crossgen o, comunque, con degli update sviluppati per sfruttare le capacità hardware delle console di nuova generazione.

Xbox Series S: rumorosità

Dashboard: 37,8 db

Gears 5: 47,4 db

DOOM Eternal: 40,3 db

In base alle rilevazioni effettuate, Xbox Series S risulta essere una console particolarmente silenziosa sia mentre è "a riposo" o nella navigazione della dashboard che durante le sessioni di gameplay più intense, con valori che non superano mai i 48 decibel di rumorosità (un valore, lo ricordiamo, percepito a un solo centimetro di distanza dalla macchina).

Nelle medesime condizioni di operatività, su Xbox Series X si registrano valori inferiori (22-26 db nella dashboard e 40-44 db nei giochi). Basta però riprendere i valori sulla rumorosità delle console dell'attuale generazione per renderci conto della bontà del lavoro svolto dai progettisti Microsoft: in giochi come Destiny 2, infatti, su Xbox One X (il sistema current-gen più silenzioso) si registrano fino a 61 db di rumorosità, mentre su PlayStation 4 PRO tali valori raggiungono i 69 decibel.