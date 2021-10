Xbox Series S: sconto di oltre 100 euro con la permuta usato di Amazon

La piccola Xbox Series S è in vendita su Amazon a 279.99 euro ma c'è un modo per risparmiare: il colosso della vendita online ha avviato il programma ReCommerce che vi permetterà di dare in permuta la vostra console usata così da risparmiare su un nuovo acquisto.

Tutto quello che dovrete fare è acquistare Xbox Series S su Amazon e scorrere fino a metà pagina per accedere all'iniziativa ReCommerce, troverete un link da cliccare e verrete rimandati ad una pagina esterna dove dovrete selezionare la console in vostro possesso e rispondere ad alcune domande sullo stato della stessa, confermando il perfetto funzionamento e la presenza o meno degli accessori originali. Fatto questo Amazon vi proporrà una valutazione (fino a 120 euro, idealmente, ma in realtà si può salire se la console è ottime condizioni), se accettata dovrete spedire la console all'indirizzo indicato ed entro 48 ore dall'arrivo in sede riceverete l'accredito tramite bonifico bancario.

Si tratta di una buona occasione per dare indietro la propria console usata e risparmiare, al momento nel programma ReCommerce rientrano piattaforme come PS4, PS4 PRO, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Nintendo Switch e Switch Lite mentre non è ancora possibile permutare PS5 e Xbox Series X/S.