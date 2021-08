Xbox Series S in sconto su Amazon, la nuova offerta a meno di 290 euro

Xbox Series S è disponibile in pronta consegna su Amazon ma non solo, perchè la piccolina della casa di Redmond è in vendita anche a prezzo scontato rispetto al listino ufficiale fissato a 299,99 euro. Ecco la nuova offerta di Amazon.

Xbox Series S costa 288 euro con un risparmio pari a 11.99 euro (-4%) sul prezzo di listino, se volete risparmiare ancora di più potete optare per un modello usato in vendita a 250.79 euro. Le condizioni? Ottime secondo la descrizione di Amazon: "Batteria mancante. L'articolo verrà fornito nella confezione originale. La confezione sarà danneggiata."

Il prezzo della Xbox Series S in offerta si riferisce solo ed esclusivamente al pacchetto standard privo di giochi o altri contenuti in bundle e contenente solamente la console, il controller, cavo HDMI e cavo di alimentazione. Una buona occasione per acquistare la console next-gen più piccola e compatta sul mercato, sopratutto in vista dell'arrivo del Cloud sulle console Xbox entro fine anno, come annunciato da Microsoft alla Gamescom.

In questi mesi Xbox Series S sta riscuotendo un discreto successo commerciale, la console è di facile reperibilità (al contrario di Xbox Series X e PS5) e permette di accedere all'intero catalogo Game Pass e a tutti i giochi della libreria Xbox, oltre ad app per l'intrattenimento come Netflix e Disney+.