Xbox Series S: scopri come acquistarla al prezzo più basso del web

La piccola e compatta console di casa Microsoft, Xbox Series S, scende ancora di prezzo e ora è in offerta ad un prezzo sensazionale su eBay. Rispetto a quanto vi abbiamo segnalato qualche settimana fa, l'importo scende ulteriormente, in questo momento è in vendita a 244 euro, un super prezzo, vediamo come ottenerla a questo importo.

Xbox Series S è una console all-digital di ultima generazione dalle dimensioni ridotte (il 60% più piccola di Xbox Series X), adatta ad essere utilizzata assieme al Game Pass di Microsoft che ci permette di giocare e provare centinaia di titoli del catalogo. All'interno della confezione troveremo ovviamente la console Xbox Series S, un controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI ad alta velocità e un cavo di alimentazione.

Per acquistare la console al prezzo che vi abbiamo segnalato, sarà sufficiente inserire in fase di pagamento il codice sconto REGALI22, che applicherà uno sconto del 15% aggiuntivo al prezzo di vendita già scontato.

Clicca qui per acquistare Xbox Series S a 244 euro



Xbox Series S specifiche tecniche:

CPU AMD Zen 2 8 Core 3.6 GHz

GPU AMD RDNA 2 20 CUs 1.55 GHz

4 TFLOPS

Risoluzione Target 1440p 60fps (fino a 120fps)

Supporto DirectX Ray-Tracing

Memoria RAM 10GB GDDR6

Archiviazione: SSD NVME 512 GB (espandibile)

All'acquisto di Xbox Series S consigliamo sicuramente l'attivazione di un abbonamento Xbox Game Pass o Game Pass Ultimate (che include i vantaggi di Xbox Game Pass e Live Gold).