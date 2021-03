Xbox Series S: scorte nuovamente disponibili su Amazon Italia

Xbox Series S è nuovamente disponibile su Amazon Italia. Nel momento in cui scriviamo, la console next-gen Microsoft è acquistabile con consegna garantita per giovedì 11 marzo con il servizio Prime.

La console è venduta come di consueto al prezzo di 299,99 euro e rappresenta la piattaforme entry level per chi vuole immergersi nel mondo console targato Microsoft. Essendoci la solita carenza di scorte, vi invitiamo ad affrettarvi per riuscire ad accaparrarvene una. Segnaliamo inoltre la rinnovata disponibilità dell'Xbox Wireless Controller, nella colorazione Bianco Robot al prezzo scontato di 52,00 euro. Di seguito vi riportiamo i link diretti per acquistare i prodotti su Amazon Italia:

Series S potrebbe rappresentare la piattaforma perfetta per gustarsi tutti i nuovi titoli inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass, che prossimamente si arricchirà di nomi particolarmente pesanti dopo la finalizzazione dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft (già si vocifera dell'aggiunta di The Evil Within). Vi suggeriamo nuovamente di affrettarvi nel caso foste interessati prima che la console vada prevedibilmente sold-out nelle prossime ore.