Xbox Series S e un secondo controller Pulse Red a prezzo vantaggioso da GameStop

Volete entrare nella nuova generazione di console ma non volete spendere tanto? Xbox Series S potrebbe fare al caso vostro: la piccolina di casa Microsoft offre un'esperienza di nuova generazione senza esagerare sulla potenza bruta e ad un prezzo contenuto.

Se state pensando di acquistarla, allora vi consigliamo di prendere in considerazione la nuova promozione lanciata da GameStopZing nell'ambito del Volantone di marzo 2021, che consente di acquistare una Xbox Series S in bundle con un secondo controller Xbox in colorazione Pulse Red al prezzo di 348,76 euro. Se acquistati separatamente, i due prodotti costerebbero non meno di 360 euro. Se siete interessati alla promozione, potete approfittarne dirigendovi a questo indirizzo ed effettuando l'ordine online (non è prevista la consegna in negozio, solo a domicilio).

Ne approfittiamo per segnalarvi che da GameStopZing trovate anche altri bundle a prezzo vantaggioso, come Assassin's Creed Valhalla + 50€ di ricarica per il PSN a 89,98 euro, DualSense + PlayStation Plus da 1 mese a 70,98 euro e Telecomando PS5 + Card PSN da 5€ + 1 mesi di Spotify a 29,98 euro.