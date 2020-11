Xbox Series S senza segreti: i consumi della console nextgen economica di Microsoft

L'arrivo in redazione di Xbox Series S ci ha permesso di condurre tutta una serie di test in vista dell'uscita sul mercato della nuova famiglia di console Microsoft, attesa per il 10 novembre. Dopo le prove sui consumi di Xbox Series X, abbiamo così condotto delle rilevazioni sulla "sorella minore".

Stando ai "pronostici della vigilia", le ridotte dimensioni e la minor potenza sprigionata dalla macchina, a parità di architettura hardware di Series X che ricordiamo essere basata su RDNA 2, avrebbero dovuto restituire valori inferiori a quelli registrati nei test sui consumi di Xbox Series X.

Tali previsioni, è ormai inutile nasconderlo, vengono ampiamente rispettate dalle nostre rilevazioni effettuate sul dispendio energetico di Xbox Series S, a partire dalle condizioni di normale operatività come nella navigazione della dashboard:

Consumi Xbox Series S

Dashboard in idle: 33w (su Series X è di 57w)

Dashboard nella navigazione: 45w (su Series X è di 69w)

In base ai valori ottenuti dai nostri test, i consumi di Xbox Series X nella dashboard oscillano tra i 33 e i 45w a seconda delle condizioni d'esercizio: per fare un veloce raffronto con Xbox Series X, ricordiamo che i consumi della "sorella maggiore" nelle medesime condizioni di operatività oscillano tra i 57 e i 69w.

La forbice del dispendio energetico tra le due console verdecrociate si allarga ulteriormente nell'esecuzione dei videogiochi: è qui, infatti, che la differenza tra la potenza erogata dalla GPU e dalla CPU delle due nuove console Microsoft emerge in tutta la sua evidenza. Non ci credete? Date un'occhiata alla lista a seguire e allo scarto registrato tra i consumi di Xbox Series S e Series X con i medesimi titoli.

Xbox Series S: Consumi nei giochi

Forza Horizon 4 : 72-79w (su Series X è di 148-158w)

: 72-79w (su Series X è di 148-158w) Sea of Thieves : 68-72w (su Series X è di 145-158w)

: 68-72w (su Series X è di 145-158w) Gears 5 : 88-91w (su Series X è di 180-190w)

: 88-91w (su Series X è di 180-190w) DOOM Eternal: 63-66w (su Series X è di 135-145w)

Cosa ne pensate di Xbox Series S e dei risultati ottenuti da questi test? Prima di leggere i vostri commenti al riguardo, vi rimandiamo al nostro speciale su quanto consuma Xbox Series X.