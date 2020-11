Xbox Series S, l'SSD è poco capiente? Microsoft è fiduciosa

Le recensioni di Xbox Series S sono finalmente apparse in rete, confermando definitivamente un'informazione già trapelata nelle settimane scorse. L'SSD montato sotto al cofano della piccolina della casa, a fronte di una capienza complessiva di 512 GB (come indicato sulla confezione) mette a disposizione dei giocatori 364 GB di spazio utilizzabile.

Il taglio ridotto ha aiutato Microsoft a mantenere basso il costo della console (Xbox Series S è venduta a 299,99 euro, 200 euro in meno di Xbox Series X), ma la capienza ridotta è stata vista con preoccupazione da molti giornalisti, dal momento che il peso di alcuni giochi è molto elevato e riempire lo spazio a disposizione sulla console only-digital è molto semplice.

La casa di Redmond, in ogni caso, appare piuttosto sicura della sua scelta, poiché è stata compiuta sulla base dei dati di utilizzo rilevati in questi anni: "Osservando il comportamento dei giocatori, ci siamo resi conto che ce ne sono di diverse tipologie: alcuni giocano da dieci a quindici titoli al mese, altri scelgono di impegnarsi religiosamente in un solo gioco. Quindi, in questo caso, non cambiano i giochi continuamente. Alcune persone scelgono titoli più piccoli, e vogliono saltare dall'uno all'altro. Per cui, guardando i dati, ci sentiamo fiduciosi nei confronti dei 512GB di Xbox Series S".



Voi cosa ne pensate del taglio da 512GB dell'SSD?