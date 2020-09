Xbox Series S svelata da Microsoft: il design scatena la fantasia dei giocatori!

E così, dopo i meme sul design di PS5 e l'ironia sull'estetica di Xbox Series X, è la volta della seconda console next gen della Casa di Redmond: Xbox Series S . Presentata ufficialmente in seguito al diffondersi di attendibili leak, la new entry nella famiglia di hardware verdecrociati promette di essere l'Xbox più piccola mai creata, ma comunque in grado di offrire un'esperienza di nuova generazione. In attesa di poter apprendere maggiori dettagli sulle specifiche tecniche di Xbox Series S , il web si è scatenato nel commentare ironicamente il design della console. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, le reazioni dei videogiocatori non si sono fatte attendere, con divertiti accostamenti di Xbox Series S a lavatrici, casse audio e stereo di varia natura! La stessa Microsoft sembra aver accolto con uno spirito positivo il diffondersi dei leak. Poco prima della conferma ufficiale, l'account Twitter di Xbox pubblicava un celebre meme in risposta alla bizzarra situazione, mentre Marty Hess , Global Product Marketing Xbox, scrive: "Se pensate che annunciare una console next-gen nel cuore della notte a causa di leak sia folle, immaginatevi che cos'altro abbiamo in serbo...". Dettaglio interessante, al coro di reazioni si è unito anche Tom Warren , Editor di The Verge, che ha anticipato "Avrò molte più informazioni in merito presto...". Cosa ne pensate di Xbox Series S: siete curiosi di saperne di più? Vi piace il design scelto?

Microsoft has made the Xbox Series S official. This is 🔓💚. It’s $299 for next-gen gaming. I’ll have a lot more information on this soon 👀 pic.twitter.com/mba6nnWpSu — Tom Warren (@tomwarren) September 8, 2020

Máquina de lavar roupa Series S. pic.twitter.com/XmHEd04FfN — Blue_Phoenix ♉ (@SonyStation2) September 8, 2020

Rapazzz... Não tinha ido com a cara deste Xbox Series S, mas depois de ver que a JBL vai lançar o modelo dela, ai já fiquei interessado.



Series S by JBL kkk pic.twitter.com/tYpZMENv8L — Canal Old Gamers (@OldgamersB) September 8, 2020

lindo o xbox series s pic.twitter.com/LwZDztHuZR — Marcia Effect (@trostes) September 8, 2020

Imagens oficiais do Xbox Series S https://t.co/xPZjIA7uAO — The Fresh Prince of Hyrule (@Malditoisaac) September 8, 2020

Xbox Series S looks like the Xbox Adaptive controller pic.twitter.com/MrpYrDeGrI — KidSmoove (@kidsmoove) September 8, 2020

Looks beautiful pic.twitter.com/d2esiZHWNN — 🐧Zorah is waiting for elden ring 😔 (@MrZoro55r) September 8, 2020