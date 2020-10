Xbox Series S: taglio di prezzo in Giappone a causa di PlayStation 5? Parla Phil Spencer

Phil Spencer è tornato a parlare al pubblico del Sol Levante dalle pagine di Weekly Famitsu. Il boss della divisione Xbox ha descritto la strategia alla base del lancio di Xbox Series X e S soffermandosi in particolare sul prezzo della "piccola" di casa Redmond.

La redazione della nota rivista nipponica ha infatti chiesto a Spencer maggiori dettagli sull'improvvisa scelta di ridurre i prezzi di Xbox Series S in Giappone e se questa decisione sia stata influenzata dalla rivale PlayStation 5. Xbox Series S costerà 29.980 yen (circa 240 euro) contro i 32.980 yen (circa 264 euro) inizialmente previsti. Il responsabile di Xbox ha spiegato che il prezzo è stato modificato per risultare ragionevole in base al tasso di cambio, dopo un'attenta analisi dei feedback degli utenti giapponesi.

Phil Spencer si è mostrato piuttosto fiducioso sul prossimo lancio di Xbox Series X e Series S, che ha definito rispettivamente la console next-gen più potente e più conveniente sul mercato. Spencer ha poi sottolineato il grande vantaggio offerto da Xbox Game Pass, elemento che offre l'accesso ad un'ampia libreria di titoli tramite abbonamento e si contraddistingue come proposta unica.

Negli ultimi giorni Microsoft ha parlato delle discussioni interne che hanno portato allo sviluppo di Xbox Series S, svelando la strategia alla base della next-gen del colosso di Redmond.