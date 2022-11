Xbox Series S: tanti DLC per Fall Guys, Fortnite e Rocket League nel nuovo bundle

Ricordate del vecchio leak relativo ad un corposo bundle di Xbox Series S contenente DLC di Fortnite ed altri free to play? Sappiate allora che Microsoft l'ha appena annunciato ufficialmente, svelando nel dettaglio prezzo, data d'uscita e contenuti.

Il pacchetto in questione, che prende il nome di Gilded Hunter Bundle, è già disponibile sul sito ufficiale in territorio americano, ma arriverà anche nel resto del mondo a partire dal prossimo 29 novembre 2022. Il costo del bundle è di 299,99 dollari e, stando a quanto dichiarato da Microsoft, dovrebbero esserne distribuite quantità limitate e potremmo non assistere ad un restock in futuro.

Per quello che riguarda Fortnite Battaglia Reale, il voucher consente di ottenere la skin Hunter Saber con tanto di stili extra e il piccone Saber's Fang, ai quali si aggiungono anche una copertura per armi e veicoli a tema e un pacchetto di ben 1.000 V-Buck da spendere in skin o nel primo pass di Fortnite Capitolo 4. Passando a Rocket League, il bundle include 1.000 Crediti e i seguenti oggetti per la personalizzazione: il veicolo "Fennec", la decalcomania "Huntress", la scia "Orange Hexphase" e le ruote "Titanium Asto CSX". Si chiude con il DLC di Fall Guys Ultimate Knockout, che comprende 1.000 Show-Bucks e l'intero set di Falltron (costume, emote ed emblema del profilo).

Il colosso di Redmond ha anche svelato la partnership con il comico Jimmy O. Yang e l'esperto di animazione in stop motion Jax Navarro, conosciuto anche come Plastic Action. Entrambi faranno parte di una serie di spot pubblicitari, alcuni dei quali saranno incentrati sui contenuti del Bundle Gilded Hunter di Xbox Series S.