Xbox Series S a tema Palworld: la nuova console Microsoft è davvero 'Cattiva'!

La collaborazione tra Microsoft e PocketPair per il futuro di Palworld si rinsalda ulteriormente con la nuova iniziativa promozionale lanciata dalla casa di Redmond per coinvolgere la community in un contest davvero 'Cattivo'.

Come possiamo scoprire ammirando l'immagine appena condivisa dai curatori dei profili social del team Xbox, l'alleanza tra Microsoft e gli sviluppatori del nuovo survival Pokemon-like che ha raggiunto i 25 milioni di giocatori prosegue con un design custom di Xbox Series S a tema Palworld.

La 'sorella minore' di Series X vanta una scocca speciale che riprende le key art ufficiali del fenomeno videoludico d'inizio 2024, con tanto di console celebrative dal design ispirato ai Pal più rappresentativi dell'universo open world plasmato dagli autori nipponici.

L'iniziativa promozionale lanciata da Microsoft è legata a un contest social che mette in palio una Xbox Series S personalizzata, 4 controller a tema Palworld e un codice per l'accesso trimestrale ai servizi e alle funzionalità di Xbox Game Pass Ultimate. Se desiderate partecipare al concorso online (che ricordiamo essere rivolto ai soli maggiorenni) vi basta seguire l'account Twitter/X ufficiale di Xbox e retwittare il messaggio che trovate in calce alla notizia inserendo l'hashtag #PalworldXboxSweepstakes: i vincitori del contest saranno annunciati al termine dell'iniziativa, fissato per il 17 marzo.