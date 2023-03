Xbox Series S Toaster è realtà? Spuntano le foto del tostapane a forma di console

Qualcuno potrebbe aver deciso di coltivare ulteriormente la passione per gli elettrodomestici che Microsoft ha palesato un paio di anni fa. Dopo il mini-frigo a forma di Xbox Series X, in rete ha fatto la sua comparsa un tostapane con le sembianze di Xbox Series S. Pesce d'aprile anticipato o realtà?

A segnalare per primo l'esistenza di questo nuovo elettrodomestico targato Xbox è stato un utente francese noto come Gyo Jvfr, il quale si presenta come un venditore di videogiochi. Nell'immagine che ha condiviso su Twitter, comodamente visionabile in calce a questa notizia, si vede un tostapane che ricorda in tutto e per tutto Xbox Series S, dalla forma ai colori, passando per il dettaglio della grossa presa d'aria circolare. Il prezzo di vendita ammonterebbe a 60 dollari mentre le specifiche tecniche sarebbero le seguenti:

Potenza: 120V 60HZ - 800W

Tostatura su due lati

Larghezza apertura: 40 mm

Adatto per fette di pane 120 x 120 mm

6 livelli di tostatura

Funzione anti-marmellata

Piede anti-scivolamento

Dimensioni: 38.3cm W x 12 cm D x 19 cm H | 15" W x 4.75" D x 7.5" H

Funzione di auto-centraggio

3 funzioni: Scongelamento, Bagel, Cancella impostazioni con un indicatore LED

Il tostapane di Xbox Series S è reale oppure si tratta di uno scherzo? Sebbene di primo acchito possa sembrare una burla, ci sono buone chance che sia tutto vero. Secondo Idle Sloth si tratterebbe di un prodotto terze parti, dunque non di un oggetto ufficiale Microsoft come il mini-frigo di Xbox Series X, facente tra l'altro parte di una linea di gadget ben più ampia comprendente tra gli altri anche un apri bottiglia a forma di controller Xbox (19,99 dollari), un tappetino per mouse RGB a forma di Xbox Series X o Series S (29,99 dollari) e una lampada con le sembianze di una spada energetica di Halo (44,99 dollari).

Non ci resta che attendere speranzosi l'annuncio ufficiale e la messa in commercio per cercare di accalappiare anche questo nuovi, eccentrici gadget - tostapane in primis!