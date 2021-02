Xbox Series S torna disponibile su Amazon.it insieme ai nuovi controller

A sorpresa su Amazon.it ha fatto la sua comparsa da pochi minuti Xbox Series S, nel momento in cui scriviamo la console è disponibile per l'acquisto con consegna rapida, inoltre sono tornati in vendita anche i nuovi controller Xbox.

Xbox Series S costa 299.99 euro mentre i controller costano 59.99 euro l'uno e sono disponibili nelle colorazioni Robot White, Carbon Black e Shock Blue. Di seguito i link tracciati per l'acquisto:

Compra Xbox Series S su Amazon

Ordinando oggi Xbox Series S la riceverete a casa il 9 febbraio con consegna standard gratuita, il 6 febbraio con consegna rapida garantita, a voi la scelta dunque, ma affrettatevi perchè le console potrebbero andare esaurite in brevissimo tempo.

Xbox Series S è la console next-gen più economica sul mercato, ideale per giocare con i giochi Xbox Game Pass e con i free to play come Fornite, Apex Legends e Call of Duty Warzone, presto Microsoft rimuoverà l'obbligo di abbonamento Gold per i giochi F2P e a quel punto Series S diventerà una ottima opzione per coloro che utilizzano prevalentemente produzioni di questo tipo e che amano spulciare le novità del Game Pass.