Xbox Series S diventa un tostapane: no davvero, è in vendita da Walmart negli USA

Qualche mese fa un sito francese aveva messo a listino in preordine un tostapane a forma di Xbox Series S. Uno scherzo? Una goliardata di qualche fanboy Xbox? No no, è tutto vero, il tostapane Xbox esiste ed è in vendita ora da Walmart negli USA al prezzo di 39,99 dollari.

Dopo il mini frigo di Xbox Series X ecco che arriva il tostapane che riprende il design di Xbox Series S, interamente di colore bianco con una enorme grata nera su un lato.

Obiettivo sbloccato: "una esperienza ottimale a base di carboidrati", si legge nella didascalia del prodotto sul sito di Walmart. Xbox Series S Toaster permette di tostare singole fette di pane, pancake, waffle, pizzette, focacce e altri prodotti da forna. E attenzione, perché ogni fetta di pane in cassetta avrà impresso il logo Xbox dopo la tostatura. Il prezzo di questo elettrodomestico è piuttosto contenuto, Xbox Series S Toaster è in vendita a 39.99 dollari spedizione escluse, peccato che Walmart non spedisca in Europa, ma chissà che qualche altra grande catena non possa importare il tostapane di Xbox Series S nei prossimi mesi per renderlo disponibile anche ai clienti del vecchio continente.

E voi lo comprereste? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio commenti.