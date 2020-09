Xbox Series S: il trailer ufficiale conferma la data d'uscita della console!

I leak della scorsa notte hanno dato una scossa a Microsoft, che nella mattinata si è affrettata a confermare l'esistenza di Xbox Series S e del suo prezzo, soli 299 euro.

Xbox Series S andrà ad affiancare Xbox Series X in modo da rappresentare la via d'accesso più economica alla prossima generazione di Redmond. La piccolina della casa offrirà un hardware next-gen a tutti gli effetti, sebbene senza lettore ottico e meno performante di quello presente sotto al cofano della punta di diamante della famiglia. L'SSD NVME Custom supporterà l'Xbox Velocity Architecture, ma avrà un taglio di 512 GB. La scheda grafica garantirà un gaming a 1440p fino a 120 Hz, con possibilità di arrivare al 4K solo in upscaling. Presenti all'appello DirectX Ray-Tracing, Variable Rate Shading e Variable Refresh Rate.

Questi dettagli tecnici sono stati confermati anche dal trailer ufficiale di Xbox Series S condiviso a livello mondiale pochi minuti fa, e che potete ammirare anche voi comodamente in cima a questa notizia. I numeri e le tecnologie non sono le uniche informazioni incluse, in ogni caso, poiché il trailer ha anche confermato ufficialmente la data d'uscita di Xbox Series S, il 10 novembre.

Si tratta della medesima data trapelata questa notte, e che è stata associata anche al lancio di Xbox Series X. Ci teniamo a specificare, tuttavia, che il giorno di debutto e il prezzo della console più potente della casa non sono ancora stati confermati in via ufficiale.