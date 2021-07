Xbox Series S: Microsoft celebra il lancio di Flight Simulator con un 'trolley nextgen'

Per festeggiare il lancio su Xbox Series X/S di Flight Simulator, la divisione australiana e neozelandese di Microsoft invita tutti gli appassionati di videogiochi a "spiccare il volo" con uno splendido trolley da viaggio a tema Xbox Series S.

In maniera non troppo dissimile dall'ormai celebre minifrigo di Xbox Series X, il nuovo gadget proposto dalla casa di Redmond e dal team di Xbox ANZ assume l'insolita forma di una valigia dal design ispirato a Xbox Series S.

Il trolley per "turisti dal cuore vedrecrociato" presenta dei vani per alloggiare la console nextgen "economica" di Microsoft, due controller e un monitor per giocare mentre si è in viaggio, grazie a un kit di ricarica internazionale e la cavetteria necessaria per fruire la console in mobilità.

La speciale valigia a tema Xbox Series S, purtroppo, non è destinata alla commercializzazione: l'intenzione dichiarata delle divisioni australiane e nordamericane del team Xbox è infatti quella di produrla in un numero limitato e di lanciare dei contest per coinvolgere la community e offrire ai fan l'opportunità di ottenere in regalo questo trolley nextgen.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Flight Simulator su Xbox Series X/S.