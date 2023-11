Xbox Series S: ufficiale l'aumento del prezzo in Brasile, ora costa circa 686€

Dopo varie segnalazioni che avevano già riportato l'aumento di prezzo di Xbox Series S sul mercato brasiliano, ecco giungere la conferma sulle pagine ufficiali di Microsoft in merito alla questione.

L'aumento deciso da Microsoft ha fatto non poco storcere il naso ai giocatori, dal momento che stiamo parlando di una lievitazione del prezzo per nulla trascurabile. Come apprendiamo sulle pagine di Xbox Brasile, Microsoft non ha cambiato dopo la scia di lamentele, e Xbox Series S è arrivata a costare 3599 Real, a fronte dei precedenti 2000-2500 Real. Stiamo parlando di circa 686€, per una piattaforma che è stata originariamente concepita per fornire un accesso più facile alle console di nona generazione videoludica. Da segnalare inoltre il Pacchetto Xbox All Access (Xbox Series S + 21 mesi di Xbox Game Pass Ultimate), ora venduto a 220,32 Real (circa 42 euro) in 21 rate.

L'aumento non è stato generalmente preso bene, con alcune redazioni che si sono viste persino costrette a restituire Xbox Series S a Microsoft per aver messo in cattive luce la decisione presa dalla compagnia di Redmond. Avvicinandoci al periodo natalizio, ci si aspetta invece che la console entry level possa ricevere degli sconti che possano assecondare una maggiore diffusione delle home console Microsoft.