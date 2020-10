Xbox Series S: venderà più di Series X e non limiterà gli sviluppatori, per Phil Spencer

In una lunga intervista concessa a Kotaku, Phil Spencer si è detto certo del fatto che Xbox Series S saprà ampliare il bacino di utenti della casa di Redmond e non rappresenterà un ostacolo per gli sviluppatori di videogiochi nextgen al lavoro anche su PC, Xbox Series X e PS5.

Il massimo rappresentante della divisione Xbox della casa di Redmond guarda all'uscita ormai imminente di Xbox Series X ed S e spiega che "credo che riusciremo a vendere ogni unità di entrambe le console che possiamo consegnare ai negozi da qui alle prossime vacanze natalizie. Penso che la domanda supererà l'offerta dei preordini. Per noi e per la divisione PlayStation, credo che la quota di mercato sarà determinata dalla catena di produzione e fornitura delle console in questa prima fase. Guardando a come proseguirà la generazione, il prezzo sarà davvero importante e quindi ci aspettiamo di vendere più Xbox Series S di Series X".

Quanto alle critiche mosse da chi ritiene che Xbox Series S limiterà la grafica dei giochi nextgen e gli sviluppatori in virtù dello scarto di potenza con Xbox Series X e PS5, Spencer non evita giri di parole e precisa che "non sono preoccupato. L'ecosistema PC ci dimostra che si possono creare videogiochi dall'aspetto assolutamente sorprendente su un hardware che scala in base alle capacità. Tutti i giochi Xbox Series X gireranno anche su Series S, su questo non c'è alcun dubbio. Certo, non sto qui a fare il PR di qualcuno per dire che avere due specifiche da rispettare è come averne solo una, perchè non è così. Abbiamo deciso di farlo perchè vogliamo espandere il mercato. E forse, per molti l'acquisto di due console da 500 dollari (come Xbox Series X e PS5, ndr) sarà una cosa difficile, quindi ci siamo detti 'ehi, assicuriamoci di avere qualcosa con cui catturare le attenzioni di chi vuole comprarle entrambe".