Xbox Series S in vendita su Amazon, affrettatevi perchè potrebbero durare pochissimo

Xbox Series X è al momento sold-out su Amazon ma la sorellina minore Xbox Series S è ancora disponibile per l'acquisto, approfittatene prima che le console vadano nuovamente esaurite.

Xbox Series S costa 299.99 euro, oltre alla console sono disponibili anche i nuovi controller Xbox nelle colorazioni Robot White (bianco), Black Carbon (Nero Carbone) e Shock Blue, quest'ultimo decisamente accattivante in quanto la colorazione proposta (blu elettrico e bianco) è assolutamente inedita per un controller.

Xbox Series S preordine

Xbox Series S è disponibile con consegna garantita entro Natale, con la spedizione standard riceverete la console il 16 dicembre mentre con la spedizione rapida la consegna è prevista per sabato 12 dicembre, effettuando l'ordine entro il primo pomeriggio di oggi.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Xbox Series S, la console Microsoft è la piattaforma next-gen più economica, certamente non è potente come la sorella maggiore ma è un interessante porta di ingresso nella nuova generazione, ad un costo contenuto.