Xbox Series S è stata venduta a 80,99 euro sullo store ufficiale Microsoft

Come prontamente segnalato da un utente ResetEra, sembra proprio che Xbox Series S sia stata venduta a circa 80,99 euro sullo store ufficiale Microsoft portoghese. Lo "sconto" speciale è durato per pochi minuti, ma con buona probabilità qualche utente è riuscito a mettere le mani sulla console a questo super prezzo.

Un utente in particolare afferma di essere riuscito a ordinare la console, e di aver sfruttato in precedenza anomalie di questo genere per accaparrarsi un controller Xbox Elite 2 e un SSD da 1 TB. Stando a questa testimonianza, Microsoft non respinge gli acquisti e spedisce i prodotti a prescindere dall'eventuale errore.

Non sappiamo con effettiva certezza se il prezzo fosse errato e non previsto, tuttavia ci appare sicuramente l'ipotesi più plausibile. Microsoft ha precisato di non voler alzare il prezzo di Xbox per il periodo natalizio, ed anzi di voler applicare degli sconti sulle sue piattaforme per venire maggiormente incontro ai consumatori desiderosi di immergersi nella next-gen. Tuttavia, un taglio sul prezzo così netto ci sembra davvero troppo, e propendiamo a credere che si sia trattato di un semplice errore tecnico dello store.

Se anche voi siete interessati ad approfittare di offerte vantaggiose (seppur non così tanto vantaggiose), vi segnaliamo che è nuovamente disponibile Xbox Game Pass a 1 per il Black Friday.