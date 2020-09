Xbox Series S con ventola RGB? Corsair scherza sul design della console

Il design di Xbox Series S non ha scatenato soltanto la fantasia dei giocatori ma anche di chi, come Corsair, si riallaccia all'annuncio della nuova console di Microsoft per "suggerire" scherzosamente alla casa di Redmond di realizzare un modello personalizzato del sistema nextgen.

Attraverso i propri profili social, i rappresentanti della nota azienda californiana specializzata nella produzione di componenti e accessori per videogiocatori PC hanno infatti "consigliato" a Microsoft di rivedere il design di Xbox Series S per lanciare sul mercato una versione customizzata con ventola RGB.

Ad accompagnare questa richiesta troviamo anche un simpatico render che mostra la nuova arrivata nella famiglia di console Xbox con tanto di sistema di raffreddamento basato su di una griglia con ventola RGB e LED ad anello.

Nel lasciare a voi ogni commento a questa ipotetica "versione Corsair" di Xbox Series S, vi ricordiamo che la prossima console casalinga di Microsoft è destinata ad arrivare sul mercato a novembre al prezzo di 299 euro. In base al leak del video di presentazione e delle specifiche tecniche di Series S, il sistema sarà del 60% più compatto di Xbox Series X, supporterà la risoluzione 1440p (con upscaling 4K), un framerate fino a 120fps e sarà equipaggiato con un SSD NVME customizzato da 512GB.